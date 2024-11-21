Нарколог Шуров: обязательные анализы не смогут полностью защитить от наркозависимых за рулем

Национальный союз автомобилистов предложил ввести обязательные анализы на наркотики для получения медицинской справки на права. В беседе с « Ридусом » идею прокомментировал нарколог и психиатр Василий Шуров.

Врач указал на слабое место данной инициативы. По его словам, зависимые могут на время отказаться от запрещенных веществ, чтобы получить «чистые» результаты.

«Поэтому говорить, что они (анализы — прим. ред.) 100% защитят от наркозависимых за рулем, не приходится. Люди просто готовятся», — отметил эксперт.

Он также добавил, что потребуются медицинские лаборатории, которые есть не везде.