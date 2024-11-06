Нарколог Шуров не поддержал намерение Минпромторга вернуть метанол в состав стеклоомывающей жидкости

Стеклоомывающая жидкость, в составе которой окажется метанол, может вернуться в широкое употребление алкозависимыми людьми. Об этом «Ридусу» сказал врач-нарколог Василий Шуров.

Ранее Министерство промышленности и торговли РФ сообщило о намерении вернуть метанол (технический спирт) в состав стеклоомывающей жидкости для автомобилей.

По словам медика, особенно могут пострадать те регионы, в которых власти вводят ограничения на нормальные крепкие спиртные напитки.

«Вернем метанол в технические жидкости и ограничим время продажи алкоголя: „поможем сельскому хозяйству путем уменьшения поголовья“», — сказал он.

Шуров считает, что возвращение спирта в состав стеклоомывателей не понизит цену на товар, как это прогнозирует министерство.