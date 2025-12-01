Накладные ногти вернулись в моду из-за роста цен на маникюр

В Москве цены на маникюр подскочили на 30%. В результате возросла популярность накладных ногтей. «Вечерняя Москва» выяснила подробности.

Стоимость комплексного ухода за ногтями, включая маникюр и педикюр, теперь достигает 8–12 тысяч рублей. В обычных парикмахерских маникюр стоит около 2,5 тысяч рублей, а педикюр — 4 тысячи.

«Подорожание маникюра и педикюра — это не "жадность салонов", а сумма факторов. Выросла себестоимость: часть качественных импортных материалов ушла, остальные подорожали, плюс мастера переходят на более безопасные составы, а это дороже», — объяснила мастер маникюра, владелица салона Валерия Котова.

В мире растет тренд на накладные ногти. По данным Google Trends, поисковые запросы на них достигли исторических максимумов. Вырос спрос и на многоразовые наборы.

Мастера считают, что в России этот тренд — скорее ностальгия по девяностым и нулевым годам. В Европе же многие переходят на накладные ногти из-за их доступности и качества.

Стоимость набора накладок на маркетплейсах начинается от 150 рублей, а индивидуальные наборы от мастера обойдутся примерно в 900 рублей. Мастера советуют крепить их не на клей, а на силиконовые вкладки, чтобы избежать повреждения ногтей и кожи.