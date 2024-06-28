НАФИ: до 40% сократилась доля россиян, уверенных в способности защитить персональные данные
Россияне стали чаще перекладывать ответственность за защиту персональных данных на крупных операторов. Об этом сообщила «Газета.ru» со ссылкой на отчет аналитического центра НАФИ.
В рейтинге самых надежных операторов оказались государственные интернет-сервисы, банки и крупные маркетплейсы. За последние семь лет доверие к ним заметно выросло.
Однако доля людей, уверенных в способности самостоятельно защитить свои данные, сократилась до 40%. В 2023 году показатель составлял 44%, добавил Infox.ru.
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