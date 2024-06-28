НАФИ: до 40% сократилась доля россиян, уверенных в способности защитить персональные данные

Россияне стали чаще перекладывать ответственность за защиту персональных данных на крупных операторов. Об этом сообщила « Газета.ru » со ссылкой на отчет аналитического центра НАФИ.

В рейтинге самых надежных операторов оказались государственные интернет-сервисы, банки и крупные маркетплейсы. За последние семь лет доверие к ним заметно выросло.

Однако доля людей, уверенных в способности самостоятельно защитить свои данные, сократилась до 40%. В 2023 году показатель составлял 44%, добавил Infox.ru.