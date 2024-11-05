НАФИ: более 50% россиян старше 60 лет считают свой образ жизни активным

Указанные участники отметили, что посещают различные культурные мероприятия, совершают поездки и занимаются спортом. Кроме того, 48% опрошенных постоянно выделяют время на общение с друзьями. Считают важными прогулки на свежем воздухе 62% респондентов.

Только 23% указали на интерес к отдыху в уединении. Еще 39% предпочитают почаще встречаться с детьми, 38% — с внуками. По данным экспертов, социальная активность в зрелом возрасте помогает замедлить когнитивные нарушения.