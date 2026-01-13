Наездница Грязнова посоветовала сохранять спокойствие при знакомстве с лошадью

Тренер и наездница Мария Грязнова раскрыла секреты правильного контакта с лошадьми. Об этом сообщил сайт pravda-nn.ru .

По словам эксперта, главное в общении с этими грациозными животными — оставаться спокойным и внимательным, так как лошади моментально ощущают внутреннее напряжение человека. Необходимо учитывать индивидуальные предпочтения каждого животного: одни любят нежные прикосновения, другие предпочитают держаться подальше от рук незнакомцев.

Как пояснила специалист, грамотный инструктор помогает разобраться в особенностях темперамента той или иной лошади, подсказывая оптимальную стратегию сближения.