Начало марта принесет жителям Волгограда прохладную и облачную погоду

Жителей Волгограда ожидает прохладное и облачное начало весны. Об этом сообщил сайт « Новости Волгограда ».

Так, в субботу, 1 марта, днем столбики термометров покажут -6…-8 градусов. Ночью похолодает до -12…-13 градусов. Скорость ветра составит около 2,9 метра в секунду. Весь день будет облачным, но осадков не ожидается.

В воскресенье, 2 марта, ситуация изменится незначительно. Погода останется пасмурной, без дождя или снега. Днем температура повысится до -4…-6 градусов и останется такой до вечера. Ночная температура снизится до -6…-7 градусов.