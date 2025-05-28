Началась реконструкция рухнувшего моста через реку Карасук в Новосибирской области

Работники АО «Омскавтодор» приступил к масштабной реконструкции моста через реку Карасук в Чулымском районе. Новосибирской области. Об этом сообщил сайт atas.info со ссылкой на представителей ТУАД.

Часть конструкций переправы, расположенной на втором километре автодороги «1 км а/д "Н-3207" — Базово — граница Ордынского района» обрушилась осенью 2023 года. Никто не пострадал, однако жители восьми домов остались отрезанными от основной территории.

Ремонт моста планируют завершить к октябрю 2026 года. Для водителей легковых машин и автобусов организовали временную переправу, грузовикам придется ехать в объезд.