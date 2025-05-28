Началась реконструкция рухнувшего моста через реку Карасук в Новосибирской области

Работники АО «Омскавтодор» приступил к масштабной реконструкции моста через реку Карасук в Чулымском районе. Новосибирской области. Об этом сообщил сайт atas.info со ссылкой на представителей ТУАД.
Часть конструкций переправы, расположенной на втором километре автодороги «1 км а/д "Н-3207" — Базово — граница Ордынского района» обрушилась осенью 2023 года. Никто не пострадал, однако жители восьми домов остались отрезанными от основной территории.
Ремонт моста планируют завершить к октябрю 2026 года. Для водителей легковых машин и автобусов организовали временную переправу, грузовикам придется ехать в объезд.
ВСУ скрыли факты самоубийств среди мобилизованных в Сумской области
«Бедная даже расплакалась». Собаку-маугли из Брянской области освободили из заточения
Японские читатели раскритиковали Зеленского и его пропаганду
«Вывозят детей насильно». Украина готовит Красноармейск к уличным боям
Питерская блогерша подтерлась паспортом и надругалась над плакатом к 80-летию Победы
«Чтобы хватило нам и России». Лукашенко поставил план на выращивание картофеля
Пока ничего не найдено
Задизайнено в Студии Артемия Лебедева Информация о проекте