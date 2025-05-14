Набережные Староладожского канала отреставрируют в Шлиссельбурге

Заместитель губернатора Ленинградской области, председатель комитета по охране памятников истории и культуры Владимир Цой анонсировал реставрацию исторического сооружения — шлюза на Староладожском канале в Шлиссельбурге. Об этом написал сайт vecherka-spb.ru .

Этот памятник архитектуры представляет собой сложное сооружение, подвергшееся многократным реконструкциям с момента постройки в XVIII веке. Современные архитекторы провели тщательное изучение исторических документов и материалов, исследовали текущее состояние объекта, что позволило разработать детальный проект реконструкции.

Основные задачи проекта включают восстановление оригинальной створки шлюза, замену старых осветительных устройств и восстановление утраченного ограждения набережной. Проект также предусматривает преобразование шлюзовой камеры в зимний каток, что даст дополнительную привлекательность сооружению.

В ближайшее время комитет намерен утвердить детализированный план восстановительных мероприятий.