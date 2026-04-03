На Ставрополье выходные начнутся с тепла, а продолжатся дождями и похолоданием

Синоптики Гидрометцентра опубликовали прогноз погоды для Ставропольского края на ближайшие дни. Жителей региона ждет контрастная погода: теплая и сухая пятница сменится дождливой субботой с грозами и резким похолоданием, сообщил NewsTracker.ru .

В пятницу, 3 апреля, в Ставрополе будет переменная облачность, осадков не ожидается. Ветер восточный, 5–10 метров в секунду, днем температура воздуха составит +17…+19 градусов.

По краю также будет тепло — от +16 до +21, но во второй половине дня возможны кратковременные дожди и грозы.

В субботу погода испортится: в городе и по краю ожидаются сильные дожди, грозы и порывистый западный ветер. Ночью температура опустится до +6…+11 градусов, днем — +11…+16. В воскресенье дожди ослабеют, воздух начнет постепенно прогреваться до +17 на юге края.