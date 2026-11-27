Прием заявок на основные номинации Премии Рунета — 2026 «Код поколения» завершился. На конкурс подали более 1100 заявок из разных регионов России.

Наибольшее количество заявок прислали на номинацию «Код Рунета» — 195. Самой популярной категорией стала «Государство и общество»: поступило 267 заявок.

Также значительный интерес участников вызвали номинации:

«Образование в Рунете» — 102 заявки.

«Летопись Рунета» — 91 заявка.

«Сайт года» — 66 заявок.

«Безопасный Рунет» — 61 заявка.

«Голос Рунета» — 52 заявки.

Популярность номинаций свидетельствует об основных запросах российского цифрового общества в направлениях развития Рунета. География заявок, по предварительным данным, охватывает все 89 регионов страны.

Прием заявок на спецноминации от партнеров Премии еще продолжается. Подать заявку можно тут.

Церемония награждения состоится 12 декабря в московском кластере «Ломоносов».