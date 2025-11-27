На Ямале начали разрабатывать меры по борьбе с таянием ледников

На Ямале, где более 90% территории покрыто вечной мерзлотой, разрабатывают меры по борьбе с ее деградацией. Это вопрос мирового масштаба. В регионе приняли специальный закон, создали сеть мониторинга состояния мерзлоты и открыли новые лаборатории на базе Научного центра изучения Арктики, сообщил губернатор ЯНАО на Конгрессе молодых ученых в Сочи. Об этом написало Ura.ru со ссылкой на Telegram-канал «Ямал. Официально».