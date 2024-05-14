МВД РФ: мошенники придумали новую схему обмана с «перерасчетом пенсии» | 360°

Общество 14 мая 2024, 16:49 МВД РФ: мошенники придумали новую схему обмана с «перерасчетом пенсии»

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Телефонные мошенники начали использовать новую схему обмана. Злоумышленники входят в доверие к пожилым людям под видом сотрудников Социального фонда, рассказала «Москва 24» со ссылкой на данные МВД РФ.

По информации ведомства, аферисты убеждают жертв в том, что у них якобы обнаружили неучтенный стаж, и предлагают провести перерасчет пенсии. После согласия человек озвучивает код из полученного СМС-сообщения, тем самым открывая мошенникам доступ к мобильному банку и аккаунту госуслуг.

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Впоследствии под угрозой оказываются личные данные и сбережения потерпевшего.