МВД Петербурга предупредило о возросшем количестве кибератак на гостиницы

Управление по борьбе с противоправным использованием информационно-коммуникационных технологий ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области сообщает о возросшем количестве кибератак на гостиницы. Преступники стремятся получить доступ к данным банковских карт клиентов, написал телеканал «Санкт-Петербург» .

Группировка, осуществляющая атаки, действует с 2015 года и совершенствует свои методы. Отмечается, что для создания вредоносного программного обеспечения используются технологии искусственного интеллекта.

Основная цель атак — отели в Бразилии и других испаноязычных странах. В прошлом группа RevengeHotels атаковала пользователей из России, Белоруссии и других стран.

Злоумышленники рассылают фишинговые письма, которые выглядят как запросы на бронирование номеров или предложения о работе. В письмах есть ссылки на вредоносные сайты. Переход по ссылке приводит к загрузке трояна VenomRAT, который позволяет управлять зараженными системами и красть данные.