МВД: открытость пользователя в Сети облегчает работу мошенникам

Управление по борьбе с киберпреступностью МВД России сообщило, что защита от сетевого мошенничества начинается с простого правила: чем меньше конфиденциальной информации публиковать в интернете, тем ниже риск попасться на уловки злоумышленников. Об этом сообщили « Известия ».

«В киберпространстве действует простое правило: чем меньше личной информации вы раскрываете, тем труднее вас обмануть. Даже один невинный ответ может стать началом цепочки мошенничества», — заявили в полиции.

Сотрудники напомнили россиянам о недопустимости распространения сведений, связанных с банковскими картами: не передавать третьим лицам номер карты, срок ее действия, CVV/CVC-код, логины и пароли от интернет-банкинга, SMS-коды подтверждения транзакций, push-уведомления. Часто злоумышленники придумывают хитрые предлоги, запрашивая одноразовые коды якобы для проверки доставки посылки.

Кроме того, запрещается делиться персональными данными паспортов, фотографиями удостоверяющих личность документов, кодами доступа и авторизации, географическими координатами в реальном времени, сведениями о проживании, родственниках, планах поездок.