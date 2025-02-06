Музыковед Стражникова заявила, что развитие искусства невозможно без меценатства

Андрей Текутьев, известный сибирский купец и градоначальник Тюмени, славился своим меценатством. Его деятельность вдохновляет современных предпринимателей, которые задаются вопросом: возможно ли сегодня соответствовать благотворительным стандартам XIX века? Музыковед Полина Стражникова в разговоре с «ФедералПресс» отметила важность меценатства, сравнив его с поддержкой великих деятелей культуры прошлого, таких как Петр Чайковский, которому помогала Надежда фон Мекк.

Специалист подчеркнула, что без такой помощи развитие искусства было бы невозможным. Стражникова призвала современных предпринимателей и чиновников продолжать традиции меценатства. По ее мнению, это не только благородно, но и способствует развитию общества.