Музыкант Добронравов рассказал, что на первом месте в семье стоит любовь и взаимное уважение

Музыкант Александр Добронравов в браке уже 23 года, пара воспитывает четверых детей. Секретами семейного счастья он поделился с MK.RU .

По словам музыканта, залог счастливой семьи — это любовь и взаимное уважение. Многие вещи могут меняться с годами, но именно эти должны быть всегда.

«Годы неподвластны этим чувствам. Есть и ещё один момент: никогда не нужно расставаться, чтобы жена была всегда рядом на контроле. Как она у меня, так и я у нее», — отметил Добронравов.

Он подчеркнул, что отношения нуждаются в работе, их нужно поддерживать и следить за своими чувствами, чтобы вовремя решать проблемы.