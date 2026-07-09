Музыкальный продюсер Краев заявил, что бесплатные генерации песен полностью принадлежат нейросетевым платформам

Музыкальные продюсеры высказали мнения о правах на контент, созданный с помощью искусственного интеллекта. Музыкальный продюсер Игорь Краев заявил в беседе с ИА НСН , что бесплатные генерации песен полностью принадлежат нейросетевым платформам.

Даже те, кто платит за использование технологий, не получают исключительных прав на сгенерированный контент.

В то же время музыкальный продюсер Игорь Сандлер считает, что музыкантам стоит освоить инструменты на основе ИИ, а не отказываться от них.

«Если у вас платный аккаунт, то какие-то права вы получаете, но совладельцем остается платформа, где была сгенерирована песня. Таких ситуаций, когда вы что-то сделали и получили полные права на трек, не бывает, — подчеркнул он.