Музыкальные коллективы из Белоруссии, Китая, Египта примут участие в фестивале «Спасская башня»

В военно-музыкальном фестивале «Спасская башня», который пройдет в Москве на Красной площади, будут участвовать коллективы из России, Белоруссии, Китая, Венесуэлы, Египта и Южной Африки. Об этом рассказал сайт телеканала «Звезда».