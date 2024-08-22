Музыкальные коллективы из Белоруссии, Китая, Египта примут участие в фестивале «Спасская башня»

В военно-музыкальном фестивале «Спасская башня», который пройдет в Москве на Красной площади, будут участвовать коллективы из России, Белоруссии, Китая, Венесуэлы, Египта и Южной Африки. Об этом рассказал сайт телеканала «Звезда».

Гостей мероприятия ожидают современные танцы, яркие традиционные костюмы, народные песни в исполнении симфонического оркестра Египта и Китая.

Официальное открытие фестиваля запланировано на пятницу, 23 августа. Мероприятие будет длиться 10 дней.

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