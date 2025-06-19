Мужчина предстанет перед судом за кражу наследства у жителя Петербурга

Прокуратура Адмиралтейского района Санкт-Петербурга утвердила обвинительное заключение по уголовному делу, возбужденному в отношении местного жителя, обвиняемого в присвоении наследственного имущества. Согласно данным следствия, обвиняемый разработал план хищения крупного денежного наследства, принадлежавшего умершему жителю города, которое хранилось на банковском счете, написала vecherka-spb.ru.
Имея доступ к банковской информации, обвиняемый с мая 2022 года по декабрь 2023 года производил несанкционированные переводы средств и тратил деньги погибшего на личные нужды. Сумма хищения составила более 5,5 миллиона рублей.
Дело передано в Октябрьский районный суд Санкт-Петербурга для рассмотрения по существу. Обвиняемому грозит наказание по ч. 4 ст. 160 УК РФ, предусматривающее лишение свободы на срок до десяти лет за присвоение имущества в особо крупном размере.
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