Музей истории журналистики откроется на Невском проспекте в Петербурге

В Санкт-Петербурге на Невском проспекте, 70, готовится к открытию Музей истории журналистики. Он расскажет о развитии этой профессии в городе на протяжении трех веков. Музей создан по инициативе АНО «Санкт-Петербургский центр информационной поддержки» при содействии городского Комитета по печати и взаимодействию со СМИ, написал «Петербургский дневник» .

Экспозиция музея включает три блока. Первый посвящен людям, которые внесли значительный вклад в развитие журналистики в Санкт-Петербурге. Второй блок охватывает различные направления городской журналистики, включая газеты, журналы, фотожурналистику, радио- и тележурналистику, а также интернет-журналистику. Третий блок представляет материальные свидетельства развития петербургской журналистики, такие как предметы для письма, пишущие машинки, фотоаппараты, радиоприемники и телевизоры разных эпох.

«История журналистики нашего города — это прежде всего история людей», — отметил один из идеологов создания музея, Юрий Светов.

Экспозиция начинается с фигуры императора Петра I, который ввел гражданский шрифт для печати светских изданий. Посетители смогут услышать звучание первых радиорепродукторов, увидеть изображение на экране легендарного телевизора «КВН», а также попечатать на старинной пишущей машинке.

Музей будет работать ежедневно с 12:00 до 20:00 без выходных.