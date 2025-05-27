Мусульмане Крыма отпразднуют Курбан-Байрам в новой Соборной мечети Симферополя

Впервые праздник Курбан-Байрам в Крыму пройдет на территории новой Соборной мечети в Симферополе. Торжественный мероприятия пройдут 6 июня. Об этом сообщила начальник отдела методического обеспечения и взаимодействия с общественными организациями ГБУ РК «Дом дружбы народов» Гульчер Зекерьяева в эфире «Радио Крым».
По ее словам, на территории мечети организуют концерты и выставки картин местных авторов. Специально оборудованная открытая площадка станет местом проведения праздничных мероприятий. Таким образом, новая мечеть, возведенная в столице полуострова, станет центром культурной и религиозной жизни мусульман региона.
На ПМЭФ обсудят сохранение городского комфорта и исторического облика зданий
Великобритания собралась послать войска в Арктику
Делегация из Китая посетила производство полуфабрикатов в Балашихе
Тротуары на Пролетарской улице в Мытищах обновят летом
Песков раскрыл, какой город может стать площадкой для переговоров России и Украины
Глава Подольска передал гумпомощь для отправки в зону СВО
Пока ничего не найдено
Задизайнено в Студии Артемия Лебедева Информация о проекте