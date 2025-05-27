Мусульмане Крыма отпразднуют Курбан-Байрам в новой Соборной мечети Симферополя

Впервые праздник Курбан-Байрам в Крыму пройдет на территории новой Соборной мечети в Симферополе. Торжественный мероприятия пройдут 6 июня. Об этом сообщила начальник отдела методического обеспечения и взаимодействия с общественными организациями ГБУ РК «Дом дружбы народов» Гульчер Зекерьяева в эфире «Радио Крым».