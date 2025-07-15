Muksun.fm: 15 июля нельзя бездельничать и совершать покупки

День Ризоположения Пресвятой Богородицы во Влахерне отмечают 15 июля. Какими традициями окутан праздник, рассказал сайт Muksun.fm.

Так, принято вести активную деятельность, поскольку безделие осуждалось. Домашние обязанности выполнялись обычными темпами, так как труд считался символом привлечения удачи, а пассивность вела к финансовым проблемам.

Делать крупные покупки также не рекомендовалось. В народе верили, что приобретение вещей именно в этот день приведет к их скорой утрате или неисправности.

    Пока ничего не найдено

    Задизайнено в Студии Артемия Лебедева Информация о проекте