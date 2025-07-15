Muksun.fm: 15 июля нельзя бездельничать и совершать покупки

Так, принято вести активную деятельность, поскольку безделие осуждалось. Домашние обязанности выполнялись обычными темпами, так как труд считался символом привлечения удачи, а пассивность вела к финансовым проблемам.

Делать крупные покупки также не рекомендовалось. В народе верили, что приобретение вещей именно в этот день приведет к их скорой утрате или неисправности.