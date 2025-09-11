«МТС Медиа»: фэнтези стало самым популярным жанром среди петербуржцев летом 2025 года

Летом 2025 года жители Санкт-Петербурга выбирали досуг с интересом: в фаворитах оказались кино и литература. Аналитики холдинга «МТС Медиа» изучили предпочтения горожан и сделали выводы о популярных жанрах, сообщила Gazeta.SPb .

По опубликованным данным, Санкт-Петербург занял третье место по числу просмотров фильмов и сериалов. Горожане от 35 до 44 лет активно проводили время за экраном. В числе лидеров — фантастическая драма «Кракен», а также комедии «Три сестры», «Нереалити» и «Театральная зона».

Книги тоже не потеряли актуальности: фэнтези стало самым популярным жанром среди петербуржцев. В лидерах — романы «Четвертое крыло», «Железное пламя» Ребекки Яррос и «Атлант расправил плечи» Айн Рэнд, отметил телеканал «Санкт-Петербург».

Музыкальным сопровождением жарких дней стали песни Жени Трофимова, группы «Комнаты культуры», Джигана, NILETTO и Artik & Asti. Концерты стали популярнее на 28%, а средняя цена билета выросла на 11% и достигла 1 836 рублей.