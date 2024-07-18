МТС Live: 21% россиян предпочитают проводить культурный досуг в театре

Самым популярным вариантом культурного досуга для россиян стали спектакли. Более 21% соотечественников предпочитают именно походы в театр, сообщила «Национальная служба новостей» со ссылкой на результаты опроса МТС Live.

Второе место в рейтинге заняли музыкальные концерты, их выбрали 17% опрошенных. Также среди респондентов востребованными оказались юмористические выступления и музеи.

Кроме того, популярными видами культурного досуга стали спортивные мероприятия (9,9%), экскурсии по городу (7,5%) и лекции (2,9%).

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