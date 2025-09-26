МТС AdTech: треть россиян назвали период с 25 до 34 лет лучшим возрастом для ипотечной покупки жилья

Коммерческий директор МТС AdTech Артем Пуликов сообщил, что лучшим возрастом для покупки квартиры в ипотеку россияне считают период с 25 до 34 лет. Такое мнение озвучили более трети опрошенных (41%), написало радио Sputnik .

Каждый четвертый россиянин купил недвижимость в возрасте от 35 до 44 лет. Каждый пятый участник опроса приобрел жилье до 25 лет, а еще 11% делали это в период от 45 до 54 лет, и только 2% — после 55 лет.

«Данные опроса показали, что 36 % респондентов хотели бы инвестировать в недвижимость, из них 26 % готовы заняться этим в ближайшее время. Снижение ключевой ставки и продление семейной ипотеки стимулируют людей переориентироваться с банковских вкладов на недвижимость», — цитирует спикера «Газета.Ru».

Примечательно, что многие россияне считают вложения в недвижимость быстро окупаемыми. По результатам опроса треть опрошенных видят эффект уже через восемь лет, а 22% россиян рассчитывают частично или полностью окупить вложения в срок от пяти до семи лет.