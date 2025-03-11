Мотоциклиста, которого не раз ловили пьяным во время вождения, осудят в Петербурге

В Петербурге будут судить 26-летнего мотоциклиста, который неоднократно попадался на пьяной езде. Об этом рассказала Neva.Today со ссылкой на пресс-службу прокуратуры Петербурга.

В мае прошлого года молодого человека привлекли к административной ответственности, но это не помешало ему снова сесть за руль в состоянии алкогольного опьянения.

Мужчину обвиняют в управлении транспортным средством в нетрезвом виде после предыдущего административного наказания за аналогичное нарушение.

По данным органов дознания, в сентябре мотоциклиста остановили сотрудники ДПС, заметив у него признаки алкогольного опьянения. Теперь уголовное дело направлено в суд для рассмотрения.