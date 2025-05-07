Мост-парус возведут через Москву-реку в створе Новозаводской улицы

В российской столице скоро появится новый мост. Об этом сообщил 6 мая в своем Telegram-канале мэр города Сергей Собянин, написала «Москва.ру».
Конструкцию назвали «парусом» за необычный внешний вид.
Мост возведут через Москву-реку в створе Новозаводской улицы. Он обеспечит связь Филевского Парка с Северо-Западной хордой и улучшит транспортную доступность района. Длина моста составит 250 метров, ширина — 30 метров. Конструкция будет рассчитана на четыре полосы движения.
Также в планах — капитальный ремонт Новозаводской с обновлением уличных, дорожных и инженерных систем.
Возведение моста не повлияет на судоходство по реке и не затронет территорию парка.
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