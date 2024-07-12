Мост через Пьяну в Нижегородской области откроют в этом году

В этом году планируется открыть новый мост через реку Пьяна в Гагинском округе для автомобилистов, на данный момент его готовность составляет 45%. Об этом сообщил newsnn.ru со ссылкой на областной ГУАД.

На подъезде к селу Никольское находится низководный мост через Пьяну, который каждую весну во время паводков частично уходит под воду. Из-за этого предприятие, занимающееся молочным животноводством, оказывается практически отрезанным от внешнего мира.

Ежедневно на предприятии собирается около 10 тонн молока, которое необходимо отправлять на переработку. В период паводков сотрудникам приходилось перевозить молоковозы через затопленную старую переправу на грузовиках. Это негативно сказывалось на качестве продукции.

Мост был включен в программу реконструкции в рамках нацпроекта «Безопасные качественные дороги». Новую переправу подрядчик будет обслуживать до 30 июня 2028 года. Общая стоимость контракта превысила 645 млн рублей.

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