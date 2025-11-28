Москву украсят световые тоннели к новогодним праздникам

К новогодним праздникам Москву украсят более десяти световых тоннельных конструкций, общая протяженность которых превысит 500 метров. Об этом «Москву 24» проинформировал портал мэра и правительства Москвы со ссылкой на пресс-службу комплекса городского хозяйства.

Световые тоннели — одно из самых заметных украшений столицы. Большинство из них расположено на Бульварном кольце. Например, на Тверском бульваре находится мультимедийный тоннель длиной 100 метров. По словам специалистов АО «Объединенная энергетическая компания», каждый светильник в нем управляется отдельно. Такая же технология применяется в свечении шара на Поклонной горе.

Новый облик ждет «Хрустальный тоннель» на Никитском бульваре: его модернизировали, заменив розовые диоды на белые и добавив украшения в виде сосулек. Горизонтальные динамические элементы создают эффект перехода в тоннель скоростного движения.

На Гоголевском бульваре появится один из самых длинных тоннелей — 150 метров. Десятки тысяч светодиодов создадут волнообразные линии, придавая конструкции объем и динамику.

На территории инновационного центра «Сколково» будет установлен «Имперский тоннель» высотой 14 метров. Конструкция состоит из металлического каркаса с тонкими стойками у основания и декоративными панелями в верхних частях арок. Яркость светильников наверху больше, что подчеркивает глубину свода.