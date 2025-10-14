Москву накроют дожди с мокрым снегом

Во вторник в Москве пройдут дожди, местами переходящие в мокрый снег. Температура поднимется до +6 градусов. Об этом сообщил РИА «Новости» ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус.

Погоду в столице и области будет определять холодная часть циклона, предупредил синоптик. Его центр смещается в Верхневолжье.

«В такой ситуации в Москве и окрестностях сохранится облачная погода, пройдут небольшие дожди, местами переходящие в мокрый снег. При этом дневная температура останется на четыре-пять градусов ниже климатической нормы», — рассказал Леус.

Днем в Москве температура будет колебаться от +4 до +6 градусов, а по области — от +2 до +7 градусов.

Синоптик отметил, что западный ветер будет дуть со скоростью от четырех до девяти метров в секунду. Давление в атмосфере начнет расти, но пока оно останется ниже нормы. К вечеру показания барометров достигнут 743 миллиметров ртутного столба.

На этой неделе циклоны принесут осадки в регионы Северо-Запада. Дожди будут идти повсеместно, а на севере — с мокрым снегом. В Санкт-Петербурге и Ленинградской области ожидается похолодание. В Воркуте зима уже вступила в свои права, тогда как остальная часть Республики Коми еще находится в предзимье.