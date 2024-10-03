Москвичей предупредили о резком похолодании в выходные дни

В пятницу, 4 октября, к Москве подойдет фронтальная зона с юго-запада, что непременно отразится на температуре воздуха. Об этом RT сообщил руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов.
В выходные температура воздуха опустится до +13… +15 градусов.
«Поэтому дождь и начало снижения температуры, которая достигнет своего пика, это понижение температуры в выходные дни», — сообщил специалист.
Шувалов отметил, что продолжительность похолодания в столице может занять не более двух дней, после этого температура опять пойдет вверх.
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