Москвичей предупредили о резком похолодании в выходные дни

В пятницу, 4 октября, к Москве подойдет фронтальная зона с юго-запада, что непременно отразится на температуре воздуха. Об этом RT сообщил руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов.

В выходные температура воздуха опустится до +13… +15 градусов.

«Поэтому дождь и начало снижения температуры, которая достигнет своего пика, это понижение температуры в выходные дни», — сообщил специалист.

Шувалов отметил, что продолжительность похолодания в столице может занять не более двух дней, после этого температура опять пойдет вверх.