Москвичам пообещали повышение температуры после выходных

Руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов рассказал RT о предстоящем изменении погоды в столичном регионе.

Специалист отметил, что до понедельника в Москве сохранится облачная и туманная погода.

«Температурный фон за счет облачной погоды не будет низким. Ночные температуры в Москве около +2…+5 градусов, а дневные — +5…+8 градусов», — поделился он.

По словам синоптика, с 21 по 24 октября ожидается солнечная погода. С 25 по 27 октября прогнозируется новый всплеск тепла.

«С 25 по 27 октября ожидается новый всплеск тепла. В столичном регионе температура может составлять +8…+12 градусов, ночные температуры без заморозков», — подытожил руководитель прогностического центра.