«Москва.ру»: число поставщиков на портале Москвы приближается к 400 тысячам

Руководитель Департамента экономической политики и развития Мария Багреева рассказала о популярности Портала поставщиков. Об этом написала «Москва.ру» .

За начало 2025 года к порталу присоединились 20 тысяч новых предпринимателей, общее число выросло до 370 тысяч из разных регионов страны.

Растущее количество пользователей портала подтверждает его эффективность для развития бизнеса, расширения региональных рынков и поиска потребителей. Ежедневно заключается в среднем полторы тысячи контрактов в электронной форме. Это значительно упрощает процесс в современных условиях.

На портале, созданном в 2013 году, зарегистрированы 58 тысяч заказчиков из 42 регионов. В каталоге представлено 3,1 миллиона позиций по более чем 13 тысячам категорий.