Москва показала беспрецедентные для РФ масштабы в проекте по сносу самовольных построек

Москва активно противодействует самовольному строительству, меняя облик города. Российская столица продемонстрировала беспрецедентные для России масштабы в реализации политики по сносу соответствующих объектов, сообщила « Москва.ру ».

В отличие от Санкт-Петербурга и Сочи, где ликвидируют десятки и сотни объектов, в столице сносят тысячи самостроев: в 2024 году демонтировали 1,9 тысячи построек общей площадью 480 тысяч квадратных метров.

Освобожденные территории преобразуются: появляются новые общественные пространства, скверы, парковки. Например, в Раменках на месте незаконного офиса организовали парковку. Некоторые участки получают новое назначение благодаря инвестиционным проектам.