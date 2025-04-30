«Москва 24»: сотрудники могут быть вызваны на работу в праздники для устранения аварий

Эксперт по трудовому праву Валентина Яковлева сообщила «Москве 24» , что некоторые сотрудники могут быть вызваны на работу в майские праздники для устранения аварий или последствий стихийных бедствий без согласия.

Это не требует получения согласия от работников, поскольку ситуация считается экстренной, написал сайт MK.Ru.

По словам Яковлевой, закон позволяет привлекать сотрудников к работе в праздничные дни только с их письменного согласия. Исключение составляют случаи, когда требуется немедленное вмешательство для предотвращения серьезных проблем. Работающие по графику, включая медработников, полицейских и спасателей МЧС, занятых в сфере транспорта и торговли, также подпадают под это правило.

Как отметила эксперт, работники обычно понимают особенности своей профессии и готовы выйти в праздники. Если сотрудник привлекается для устранения аварийных ситуаций или последствий стихийного бедствия, оплата должна быть произведена в двойном размере.