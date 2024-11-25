Московское общество защиты потребителей: в Москве нет проблем с выбором продуктов и товаров

Председатель правления Московского общества защиты потребителей Антон Недзвецкий рассказал, что в российской столице нет проблем с выбором продуктов и товаров. Его слова передала «Вечерняя Москва».

Эксперт указал на факт того, что поставщики и товаропроизводители видят в Москве огромный рынок сбыта, где на любой товар найдется свой потребитель. Торговые сети ориентируются на различные финансовые возможности потребителей, создавая экономичную линейку как базовых продуктов питания, так и продуктов премиум-сегмента.

В столице активно растет доступность продуктов, которые в целом можно отнести к премиальному уровню. Специалист привел в пример стейки, которые уже давно присутствуют в сетях бюджетного класса. Собеседник добавил, что доля российских продуктов питания на прилавках московских магазинов приближается к 90%.