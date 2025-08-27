Московское областное УФАС выявило признаки установления монопольно высоких цен в одном из аэропортов

Признаки нарушения выявлены в ходе масштабного анализа ценообразования на рынках розничной торговли и предоставления услуг общественного питания в аэропортах с пассажиропотоком свыше 1 млн человек в год

Соответствующее поручение ФАС России ранее (https://fas.gov.ru/news/34052) направила в 28 территориальных органов.

В Подмосковье территориальный орган службы установил, что ООО «Мир Вендинга» занимает доминирующее положение на рынке розничной торговли продовольственными товарами в аэропорту Шереметьево. При этом цены на многие товары, реализуемые в вендинговых автоматах организации, были необоснованно завышены.