Московское областное УФАС России выявило нарушение Закона о защите конкуренции

Ранее в Управление поступило обращение индивидуального предпринимателя, содержащее информацию о наличии признаков нарушения Закона о защите конкуренции.

Согласно обращению АНО СЭЦ «Специалист» при размещении контекстной рекламы неправомерно использовала в качестве ключевых слов обозначения, сходные до степени смешения с товарным знаком, правообладателем которых является индивидуальный предприниматель.