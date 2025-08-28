Московское областное УФАС России выявило нарушение Закона о защите конкуренции

Ранее в Управление поступило обращение индивидуального предпринимателя, содержащее информацию о наличии признаков нарушения Закона о защите конкуренции.

Согласно обращению хозяйствующий субъект при осуществлении физкультурно-оздоровительной деятельности в тренажерном зале неправомерно использовал обозначения, сходные до степени смешения с товарными знаками, правообладателем которых является заявитель.