Московское областное УФАС России выявило нарушение при проведении закупки в Ленинском городском округе﻿

Согласно доводу жалобы Организатором торгов неправомерно установлены требования к участникам закупки в извещении о проведении запроса котировок в электронной форме и нарушены права и законные интересы Заявителя.

Управление пришло к выводу о неправомерности действий комиссии по осуществлению закупок Заказчика и выдало Образовательному центру «Старт» им. К.Д. Ушинского, Центру торгов Ленинского г.о. обязательное для исполнения предписание об устранении допущенных нарушений.