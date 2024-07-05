Московское областное УФАС России выявило нарушение при проведении закупки в городском округе Домодедово

Согласно доводу жалобы Организатором торгов неправомерно установлены требования к участникам закупки в извещении о проведении электронного аукциона и нарушены права и законные интересы Заявителя.

Управление пришло к выводу о неправомерности действий комиссии по осуществлению закупок Заказчика и выдало Администрации г.о. Домодедово, Дирекции единого заказчика обязательное для исполнения предписание об устранении допущенных нарушений.

Очищение от зла и грехов. Почему на Ивана Купалу мылись в банях и искали папоротник

Союз промышленности и капитала. Зачем экономике России чеболизация

Patriot и NASAMS для ВСУ. Украина расплатится с американцами натурой?

США выставили Raiffeisen Bank ультиматум с требованием ухода из России

«Жильем обзавелись уже почти 600 педагогов». Воробьев — о реализации программы соципотеки

Задизайнено в Студии Артемия Лебедева Информация о проекте