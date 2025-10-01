Московское областное УФАС России возбудило дело в отношении ООО «СЗ Земельные Активы»

Ранее в Управление поступило обращение физического лица о размещении в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» контекстной рекламы финансовых услуг с признаками нарушения Закона о рекламе.

По результатам рассмотрения обращения Управлением в отношении ООО «СЗ Земельные Активы» возбуждено дело по признакам нарушения части 7 статьи 5 и части 3 статьи 28 Закона о рекламе, выразившимся в ненадлежащем указании в рекламе информации о полной стоимости потребительского кредита.

В случае установления вины организации ей грозит штраф в соответствии со статьей 14.3 КоАП.