Московское областное УФАС России возбудило дело в отношении ООО «СМС Аэро»

Ранее в Управление поступило обращение физического лица о направлении на его абонентский номер СМС-сообщения с рекламой квартир с признаками нарушения Закона о рекламе.

По результатам рассмотрения обращения Управлением в отношении ООО «СМС Аэро» возбуждено дело по признакам нарушения части 1 статьи 18 Закона о рекламе, выразившимся в распространении рекламы по сетям электросвязи без предварительного согласия абонента на получение рекламы.

В случае установления вины общества ему грозит штраф в соответствии со статьей 14.3 КоАП.