Московское областное УФАС России возбудило дело в отношении ООО «РНЕ Центр»

Ранее в Управление поступило обращение физического лица о размещении в сообществе ООО «РНЕ Центр» в социальной сети рекламы образовательных услуг с признаками нарушения Закона о рекламе.

По результатам рассмотрения обращения Управлением в отношении ООО «РНЕ Центр» возбуждено дело по признакам нарушения части 16 статьи 18.1 Закона о рекламе, выразившимся в распространении рекламы в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» без пометки «реклама» и без указания на рекламодателя.

В случае установления вины организации ей грозит штраф в соответствии со статьей 14.3 КоАП.