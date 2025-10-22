Московское областное УФАС России возбудило дело в отношении ООО «Раппорто»
Ранее в Управление поступило обращение физического лица о направлении на его мобильный телефон СМС-сообщения с рекламой финансовых услуг с признаками нарушения Закона о рекламе.
По результатам рассмотрения обращения Управлением в отношении ООО «Раппорто» возбуждено дело по признакам нарушения части 1 статьи 18 и части 1 статьи 28 Закона о рекламе, выразившимся в распространении рекламы финансовых услуг по сетям электросвязи без предварительного согласия абонента на получение рекламы и без указания наименования лица, оказывающего финансовые услуги.
В случае установления вины организации ей грозит штраф в соответствии со статьей 14.3 КоАП.
Согласно части 1 статьи 18 Закона о рекламе распространение рекламы по сетям электросвязи, в том числе посредством использования телефонной, факсимильной, подвижной радиотелефонной связи, допускается только при условии предварительного согласия абонента или адресата на получение рекламы. При этом реклама признается распространенной без предварительного согласия абонента или адресата, если рекламораспространитель не докажет, что такое согласие было получено. Согласно части 1 статьи 18 Закона о рекламе реклама банковских, страховых и иных финансовых услуг и финансовой деятельности должна содержать наименование или имя лица, оказывающего эти услуги или осуществляющего данную деятельность (для юридического лица - наименование, для индивидуального предпринимателя - фамилию, имя и (если имеется) отчество).