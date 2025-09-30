Московское областное УФАС России возбудило дело в отношении ООО «Меркатус Нова Компани»
Ранее в Управление поступило обращение физического лица о размещении в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» рекламы стимулирующего мероприятия с признаками нарушения Закона о рекламе.
По результатам рассмотрения обращения Управлением в отношении ООО «МНК» возбуждено дело по признакам нарушения пунктов 1 и 2 статьи 9 Закона о рекламе, выразившимся в отсутствии в рекламе обязательной информации о проводимом мероприятии.
В случае установления вины организации ей грозит штраф в соответствии со статьей 14.3 КоАП.
Согласно статье 9 Закона о рекламе в рекламе, сообщающей о проведении конкурса, игры или иного подобного мероприятия, условием участия в которых является приобретение определенного товара (далее - стимулирующее мероприятие), должны быть указаны: 1) сроки проведения такого мероприятия; 2) источник информации об организаторе такого мероприятия, о правилах его проведения, количестве призов или выигрышей по результатам такого мероприятия, сроках, месте и порядке их получения