Московское областное УФАС России возбудило дело в отношении ООО «ГАК Мотор Рус»

Ранее в Управление поступило обращение физического лица о размещении в сети «Интернет» рекламы автомобилей с признаками нарушения Закона о рекламе.

По результатам рассмотрения обращения Управлением в отношении ООО «ГАК Мотор Рус» возбуждено дело по признакам нарушения части 7 статьи 5 Закона о рекламе, выразившимся в отсутствии в рекламе части существенной информации об условиях приобретения рекламируемых товаров.

В случае установления вины организации ей грозит штраф в соответствии со статьей 14.3 КоАП.