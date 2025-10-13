Московское областное УФАС России возбудило дело в отношении ООО «ГАК Мотор Рус»
Ранее в Управление поступило обращение физического лица о размещении в сети «Интернет» рекламы автомобилей с признаками нарушения Закона о рекламе.
По результатам рассмотрения обращения Управлением в отношении ООО «ГАК Мотор Рус» возбуждено дело по признакам нарушения части 7 статьи 5 Закона о рекламе, выразившимся в отсутствии в рекламе части существенной информации об условиях приобретения рекламируемых товаров.
В случае установления вины организации ей грозит штраф в соответствии со статьей 14.3 КоАП.
В соответствии с частью 7 статьи 5 Закона о рекламе не допускается реклама, в которой отсутствует часть существенной информации о рекламируемом товаре, об условиях его приобретения или использования, если при этом искажается смысл информации и вводятся в заблуждение потребители рекламы.