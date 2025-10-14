Московское областное УФАС России возбудило дело в отношении ООО «Джетленд»
Ранее в Управление поступило обращение физического лица о размещении в сети «Интернет» рекламы услуг по содействию в инвестировании с признаками нарушения Закона о рекламе.
По результатам рассмотрения обращения Управлением в отношении ООО «Джетленд» возбуждено дело по признакам нарушения части 7 статьи 5 и пункта 2 части 5.2 статьи 28 Закона о рекламе, выразившимся в отсутствии в рекламе части существенной информации об условиях приобретения рекламируемых товаров, а также информации о финансовых рисках.
В случае установления вины организации ей грозит штраф в соответствии со статьей 14.3 КоАП.
В соответствии с частью 7 статьи 5 Закона о рекламе не допускается реклама, в которой отсутствует часть существенной информации о рекламируемом товаре, об условиях его приобретения или использования, если при этом искажается смысл информации и вводятся в заблуждение потребители рекламы. Согласно пункту 2 части 5.2 статьи 28 Закона о рекламе реклама услуг по содействию в инвестировании с использованием инвестиционной платформы должна содержать указание на то, что заключение с использованием инвестиционной платформы договоров, по которым привлекаются инвестиции, является высокорискованным и может привести к потере инвестированных денежных средств в полном объеме.