Московское областное УФАС России возбудило дело в отношении ООО «Джетленд»

Ранее в Управление поступило обращение физического лица о размещении в сети «Интернет» рекламы услуг по содействию в инвестировании с признаками нарушения Закона о рекламе.

По результатам рассмотрения обращения Управлением в отношении ООО «Джетленд» возбуждено дело по признакам нарушения части 7 статьи 5 и пункта 2 части 5.2 статьи 28 Закона о рекламе, выразившимся в отсутствии в рекламе части существенной информации об условиях приобретения рекламируемых товаров, а также информации о финансовых рисках.

В случае установления вины организации ей грозит штраф в соответствии со статьей 14.3 КоАП.