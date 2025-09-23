Московское областное УФАС России возбудило дело в отношении ООО «Алекс Фитнес»

Ранее в Управление поступило обращение физического лица о размещении в сообществе в социальной сети рекламы услуг фитнес-клуба с признаками нарушения Закона о рекламе.

По результатам рассмотрения обращения Управлением в отношении ООО «Алекс Фитнес» возбуждено дело по признакам нарушения части 7 статьи 5 Закона о рекламе, выразившимся в отсутствии в рекламе части существенной информации об условиях оказания рекламируемых услуг.

В случае установления вины организации ей грозит штраф в соответствии со статьей 14.3 КоАП.